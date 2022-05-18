Netflix Türkiye’nin 3 Haziranda yayınlanması planlanan yeni dizisi Kuş Uçuşu’ dizisinden ilk kareler paylaşıldı. Başrollerini, Birce Akalay, Miray Daner, İbrahim Çelikkol’un paylaştığı dizinin kadrosunda Burak Yamantürk, İrem Sak ve Defne Kayalar gibi yetenekli isimler de yer alıyor.

Bu gönderiyi Instagram’da gör Netflix Türkiye (@netflixturkiye)’in paylaştığı bir gönderi

Yeni dizi ‘Kuş Uçuşu‘nun hikayesi ise farklı iki kuşağı temsil eden (biri X diğeri Y kuşağı) iki kadın arasındaki çatışma üzerinden kuruluyor. Yapımcılığını Kerem Çatay’ın, üstlendiği, senaryosunu Meriç Acemi’nin yazdığı dizinin yönetmen koltuğunda ise Deniz Yorulmazer oturuyor.

işte o fotoğraflardan bazıları: