Netflix’in Squid Game’ine Apple+’dan yeni rakip geldi: Dr Brain

Yayınladığı ilk fragmanla birlikte dikkat çeken Kore yapımı Dr Brain, merakla beklenen diziler arasında yerini aldı. Yapımcılığını, senaristliğini ve yönetmenliğini Kim Jee-woon’un yaptığı ‘Dr Brain’ dizisinde, ödüllü film ‘Parazit’te başrol oynayan Lee Sun-kyun yer alıyor.

Dr. Brain’in konusu nedir?

Ailesinin esrarengiz bir şekilde katledilmesinden sonra büyük travma geçiren bir beyin bilimcisi, ölülerin anılarına ulaşarak, ailesinin gizemli ölümündeki sırları çözmeye çalışır.