Netflix, reklamlı abonelik projelerini duyurmasıyla takipçilerinden tepki toplamasına rağmen bu yolda ısrarcı gibi görünüyor. Ancak kendilerine bir kırmızı çizgi çekmişler ve Netflix’in tek bir kategorisi reklamsız olacak.

Bildiğiniz gibi Netflix’te YouTube Kids dolayısıyla çok da popüler olmayan çocuk programları da var. Netflix, yaptığı açıklamaya göre reklamlı abonelik programına üye olan kullanıcılar çocuk programlarından birini açtığı zaman reklam görmeyecek.

Netflix, ortaklarıyla yaptığı bir toplantıda orijinal yapım çocuk programları sırasında reklam yayınlamayacağını belirtti. Netflix’in bunu söylediği bilgisi ise henüz şirket tam olarak onaylanmadı ve Bloomberg’in haberine göre bu bilgiler isminin yayınlanmasını istemeyen kişilerden geldi.

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