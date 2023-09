One Piece dizisi rekorla başladı. Netflix’in Steven Maeda ve Matt Owens imzalarıyla ekrana taşınan anime ve manga uyarlaması; platformun diğer popüler yapımlarına kıyasla daha iddialı bir açılış gerçekleştirdi.

Bölüm başına 17 milyon dolarlık bütçesiyle Game of Thrones’un final sezonunu ve The Last of Us uyarlamasının ilk sezonunu geride bırakan One Piece; harcanan paranın karşılığını hızlı aldı. Dünyanın en popüler anime ve manga serilerinden olan One Piece, beraberinde milyonlarca izleyiciyi platforma taşıdı ve mevcut abonelerin önemli bir kısmının ilgisini çekmeyi başardı.

Live-action formatta çekilen One Piece, yayına girdiği ilk birkaç gün içerisinde dünya çapında 84 farklı ülkede bir numaraya yerleşti. The Addams Family’nin spin-off dizisi Wednesday’in ilk sezonu ile popüler bilimkurgu dizisi Stranger Things’in 4. sezonu, yayınlandıkları haftada yalnızca 83 ülkede ilk sıraya oturabilmişti.