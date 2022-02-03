Dijital yayın platformu Netflix, ilk Arapça orijinal filmi olan Ashab Wala A’azz (Yabancı Dostlar) adı ile başta Lübnan ve Mısır olmak üzere, birçok Arap ülkesinde yayınladı. 2016 tarihli İtalyan filmi “Perfetti Sconosciuti”nin uyarlaması olan film, Lübnan’da bir gece bir oyun oynayan bir grup arkadaşın hikâyesini anlatıyor.

Film, başta Mısır ve Lübnan olmak üzere hemen her Batı Asya ülkesinde büyük tepkilere yol açtı. Netflix’in bu ilk Arapça filmi, TV haberlerinde, sohbet programlarında şiddetle eleştirildi.

Hikâyeye göre, gruptaki bireyler, telefonlarını paylaşıp herkese gelen mesajları, görüntüleri ve telefonları ortak olarak izlemeye karar veriyor. Böylece bu kişiler arasındaki eşlerini aldatmalar, gelen fotoğraflar, cinsel içerikli konuşmalar herkesin katıldığı bir oyun olarak ele alınıyor.