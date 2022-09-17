Netflix’in son dönemdeki en popüler dizisi olan Squid Game’in ikinci sezon tanıtımı yapılmıştı. Dizinin yönetmeni de daha çok proje ile gelebileceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz aylarda Netflix, Squid Game’in ‘gerçek’ yarışması Squid Game: The Chalenge’ı ilk kez duyurdu. 456 kişinin katılacağı yarışma için başvurular başladı.

Squid Game The Challange adıyla yayınlanacak reality programında 456 adet yarışmacı toplamda 4.56 milyon dolarlık büyük ödül için dizideki oyunları oynayacak. Tabii ki bu yarışmada katılımcılar zarar görmeyecek ancak yarışmanın yine de zor olacağını söyleyebiliriz.

Dünyanın her yerinden İngilizce bilen kişilerin başvuracağı yarışma aynı zamanda Netflix’te yayınlanacak.

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