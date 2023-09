Netflix Eylül 2023 yayın takvimi açıklandı. Yazın son demleri geride kalırken birçok yeni içerik dijital platformdaki yerini alıyor. Önümüzdeki ay, hayranların uzun süredir merakla beklediği dizilerin yeni ve final sezonları ile birçok farklı yapım izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.

Disenchantment 5. sezon (1 Eylül)

Disenchantment’ın 5. sezon ile geri dönüşü, Prenses Bean’in Dreamland’i kötü kraliçenin gazabından kurtarmak için verdiği mücadeleyi konu alıyor. Bean’in annesiyle olan mücadelesi ve kehanetle ilgili yolculuğu, bu kısmın merakla beklenen ana temasını oluşturuyor.

Kulüp 2. sezon (15 Eylül)

Netflix Türkiye’nin gözde yapımlarından biri olan Kulüp dizisi, 2. sezonuyla geri dönüyor. İzleyiciler 1960’ların İstanbul’unda yaşanan sosyal ve eğlence dünyasının değişimine tanık olacak. Ayrıca Çelebi ve Matilda’nın kulüp ailesini ayakta tutma mücadelesi sürerken, Raşel’in çekirdek ailesini bir araya getirme çabalarını da dizinin önemli konularından biri olacak.

Sex Education 4. sezon

Cinsel eğitim temalarını gençlik draması ve mizahla bir araya getirirken Sex Education, 4. sezonu ile final yapıyor. Dizi, karakterlerin kişisel gelişimlerini ve ilişkilerini iç içe geçirerek sunarken, cinsellikle ilgili konulara açık ve cesur bir bakış açısı sunar. Sex Education, cinsel eğitimi mizahi bir dille işleyerek gençlerin günlük hayatındaki zorlukları ve keşifleri yansıtıyor.

Kont (15 Eylül)

Ünlü yönetmen Pablo Larraín’in imzasını taşıyan Kont, Venedik Festivali’nde prömiyerini yaptıktan sonra Netflix izleyicileriyle buluşuyor. Augusto Pinochet’in vampir olarak resmedildiği bu karanlık korku filmi, sıradışı bir deneyim sunmaya hazırlanıyor.

Do Not Disturb (29 Eylül)

Do Not Disturb filmi, pandemide işsiz kalan Ayzek’in sıkıntılı zamanlarından yola çıkarak ilginç bir macerayı anlatıyor. İşe başladığı otelde gelen tuhaf konukların yol açtığı kaotik olaylarla dolu bu komedi-dram, izleyicileri güldürmeye hazırlanıyor.

Diğer yapımlar

ONCE UPON A CRIME filmi, Kırmızı Başlıklı Kız’ın Kraliyet Balosu’nda başlayan gizemli serüvenini anlatıyor. Bu fantastik yapım, çocuklar ve genç izleyiciler için büyülü bir deneyim sunmaya hazırlanıyor. Ayrıca My Little Pony: Bir İz Bırak 5. Sezon ve Kung Fu Panda: Ejderha Şövalye 3. Sezon gibi sevilen çocuk & aile yapımları da yeni bölümleriyle geri dönüyor.

Michelle Wolf: It’s Great To Be Here belgeseli, ünlü komedyen Michelle Wolf’un yeni stand-up gösterisini sunuyor. Gülme dolu anlar için izleyicileri bekliyor.

İlk Bakışta Aşk’ın İstatistiksel Olasılığı (15 Eylül) filmi, bir uçak yolculuğu sırasında tanışan iki yabancının hikâyesini konu alıyor. Kaderin cilvesiyle ayrı düşen bu iki insanın aşkı, olasılıkları zorlayarak büyüyor. Bize Ne Olacak? (7 Eylül) ise yeni evlenen bir çiftin balayında yaşadığı dramatik olayları konu alıyor. Adada çıkan fırtına, çifti zorlu bir sınavla karşı karşıya getiriyor.