Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından Netflix, ‘tek üyelikle dört kişi’ devrinin bitirileceğini açıklamış; bu karar, Netflix kullanan kişiler büyük tartışmalara yol açmıştı . Buna göre, ‘Ekstra Üye Ekle’ özelliği ile artık her ek üye için 2,99 dolarlık bir ücret talep edileceği ifade edilmiş, hatta yeni sistem bazı Güney Amerika ülkelerinde uygulanmaya başlanmıştı. WebTekno’nun haberine göre; Netflix, tek hesapla dört üyelik devrinin 2022 yılı bitmeden sona ereceğini doğruladı. New York Times tarafından aktarılana göre, Netflix yöneticilerinin çalışanlarına, 2022’nin son üç ayından, yani ekim ayı başından itibaren şifre paylaşımı özelliğinin sonlandırılacağını aktardığı ifade edildi.