Değişen dijital çağda en çok tercih edilen dijital içerik platformlarından biri olan Netflix’in, sevilen dizi ve filmlerinde ki unutulmaz karakterlerle özdeşleşmiş kıyafetlerinin listesi olsa nasıl olurdu? Onlar gibi görünmek, karakterleriyle özleşen nesnelerle yaşamak hepimizin hoşuna giderdi sanırım.

Netflix’in dizi/film karakterlerine göre alışveriş listesi sizlerle;

YOU– Joe Goldberg (Penn Badgley)





EMİLY İN PARİS – Emily Cooper (Lily Collins)





THE QUEEN’S CAMPİT – Beth Hormon (Anya Taylor-Joy)





SEX EDUCATİON – Otis Milburn (Asa Butterfield)





LUCIFER – Lucifer (Tom Ellis)





AŞK 101 – Osman (Selahattin Paşalı)





DARK – Jonas (Louis Hofmann)