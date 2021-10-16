Netflix’in Bu Özelliği Çok İşinize Yarayacak

Dizi ve film denince akla ilk gelen dijital içerik platformu Netflix, sahip olduğu yüzlerce içeriğe her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Fakat bazen izlemek istediğimiz şeyi ararken Netflix’in bize sunduğu kategoriler pek de yeterli olmayabiliyor. Örneğin “Gerilim Bilim-Kurgu” türü film seven birisiniz. Ancak Netflix’te “Bilim Kurgu ve Fantastik” ve “Gerilim” adlı iki ayrı kategori var. İşte tam bu noktada Netflix bize kategori kodlarını sunuyor.

Netflix’te her kategori ve alt kategoriyi tanımlayacak şekilde kodlar vardır. Bu kodlar 4-6 hane arasında sayıların değişiminden oluşup, arama kısmına yazıldığında atandığı kategorideki film ve dizilerin tam listesini çıkarır. Bu sayede spesifik bir türdeki içeriklere daha kolay ulaşabilirsiniz. Eğer siz de “Bugün ne izlesem?” sorusunu sorup dakikalarca izleyecek bir şey arıyorsanız, bir de bu kodları deneyiz deriz.

Aksiyon ve Macera: 1365

Aksiyon Komedileri: 43040

Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048

Maceralar: 7442

Klasik Aksiyon ve Macera Filmleri: 46576

Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048

Askeri Aksiyon ve Maceralar: 2125

Asya Yapımı Aksiyon Filmleri: 77232

Kovboy Filmleri: 7700

Süper Kahraman Filmleri: 10118

Suç Konulu Aksiyon ve Maceralar: 9584

Ajanlı Aksiyon ve Maceralar: 9584

Komedi Filmleri: 6548

Spor Komedileri: 5286

Romantik Komediler: 5475

Stand-Up Komedileri: 11559

Gençlik Komedileri: 3519

Politik Komedi: 2700

Kara Mizah: 869

Taşlamalar: 4922

Sulu Şaka Komedileri: 10256

Gece Komedileri: 1402

Mantık Dışı Komedileri: 9702

Bilim Kurgu ve Fantastik: 1492

Bilim-Kurgu Macera Filmleri: 6926

Bilim-Kurgu Dramaları: 3916

Bilim-Kurgu Korku Filmleri: 1694

Aksiyon Bilim Kurgu & Fantastiki: 1568

Uzay Temali Bilim Kurgu Filmleri: 3327

Klasik Bilim-Kurgu & Fantastiki: 47147

Fantastik Filmler: 9744

Bilim-Kurgu Gerilim Filmleri: 11014

Klasik Filmler: 31574

Klasik Gerilim Filmleri: 46588

Klasik Savaş Filmleri: 48744

Kahramanlık Filmleri: 52858

Klasik Bilim-Kurgu ve Fantastik Filmleri: 47147

Polisiye Filmleri: 7687

Klasik Kovboy Filmleri: 47465

Klasik Komediler: 31694

Klasik Dramalar: 29809

Anime: 7424

Yetişkinlere Yönelik Animasyon: 11881

Anime Filmleri: 3063

Bilim Kurgu Animeleri: 2729

Korku Animeleri: 10695

Fantastik Animeler: 11146

Aksiyon Animeleri: 2653

Komedi Animeleri: 9302

Dram Animeleri: 452

Anime Dizileri: 6721

Diziler: 83

İngiliz Dizileri: 52117

Suç Dizileri: 26146

Yemek & Seyahat: 72436

Çocuk Dizileri: 27346

Kore Dizileri: 67879

Mini Diziler: 4814

Askeri Temalı Diziler: 25804

Bilim ve Doğa Dizileri: 52780

Aksiyon & Macera Dizileri: 10673

Komedi Dizileri: 10375

Belgeseller: 10105

Dram Dizileri: 11714

Korku Dizileri: 83059

Gizemli Diziler: 4366

Bilim-Kurgu ve Fantastik Diziler: 1372

Reality Şovlar: 9833

Gençlik Dizileri: 60951

Çocuk ve Aile Filmleri: 783

0-2 Yaş Arası Filmleri: 6796

2-4 Yaş Arası Filmleri: 6218

5-7 Yaş Arası Filmleri: 5455

8-10 Yaş Arası Filmleri: 561

11-12 Yaş Arası Filmleri: 6962

TV Çizgi Dizileri: 11177

Çocuk Dizileri: 27346

Çocuk Müzikleri: 52843

Hayvan Masalları: 5507

Çocuklar İçin Eğitim: 10659

Disney Filmleri: 67673

Çocuk Kitaplarından Uyarlanan Filmler: 10056

Aile Filmleri: 51056

Belgeseller: 6839

Biyografik Belgeseller: 3652

Suç Belgeselleri: 9865

Tarihî Belgeseller: 5349

Askeri Belgeseller: 4006

Spor Belgeselleri: 180

Seyahat & Macera Belgeselleri: 1159

Politik Belgeseller: 7018

Dini Belgeseller: 10005

Bilim & Doğa Belgeselleri: 2595

Müzik & Konser Belgeselleri: 90361

Sosyal & Kültürel Belgeseller: 3675

Yabancı Filmler

Sanat Filmleri: 29764

Afrika Filmleri: 3761

İskandinav Filmleri: 9292

Güneydoğu Asya Yapımı Filmler: 9196

İspanyol Filmleri: 58741

Fransız Filmleri: 58807

Doğu Avrupa Filmleri: 5254

Hollanda Filmleri: 10606

Japon Filmleri: 10398

İtalyan Filmleri: 8221

Çin Filmleri: 3960

Avustralya Filmleri: 5230

Kore Filmleri: 5685

Latin Amerika Filmleri: 1613

Ortadoğu Filmleri: 5875

Britanya Filmleri: 10757

Gerilim: 8933

Aksiyon Gerilim: 43048

Psikolojik Gerilim: 5505

Politik Gerilim: 10504

Gizemli Filmler: 9994

Bilim-Kurgu Gerilim Filmleri: 11104

Suç Temalı Gerilim Filmleri: 10499

Gangster Filmleri: 31851

Casus Gerilimleri: 9147

Erotik Gerilim Filmleri: 972

Doğaüstü Gerilim Filmleri: 11140

Bağımsız Gerilim Filmleri: 3269

Romantik Filmler: 8883

En Beğenilen Romantik Yapımlar: 502675

İlginç Romantik Filmler: 36103

Bağımsız Romantik Filmler: 9916

Romantik Dramalar: 1255

Erotik Romantik Filmler: 35800

Klasik Romantik Filmler: 31273

Romantik Komediler: 5475

Dramalar: 5763

Biyografik Dramalar: 3179

Klasik Dramalar: 29809

Suç Dramaları: 6889

Kitaplardan Uyarlanan Drama Filmleri: 4961

Gerçek Hayattan Dramalar: 3653

Spor Dramaları: 7243

LGBTQ Dramaları: 500

Bağımsız Drama Filmleri: 384

Gençlik Dramaları: 9299

Askeri Dramalar: 11

Dönem Dramaları: 12123

Politik Dramalar: 6616

Romantik Dramalar: 1255

Showbiz Dramaları: 5012

Sosyal Sorunlar Dramaları: 3947

İnanç ve Maneviyat Filmleri: 26835

Korku Filmleri: 8711

Yaratık İçeren Filmler: 6895

Korku Komedi Filmleri: 89585

Vampir Temalı Filmler: 75804

Zombi Temalı Filmler: 75405

Şeytani Temalı Filmler: 6998

Canavar Filmleri: 947

Seri Katil Filmleri: 8646

Doğaüstü Korku Filmleri: 42023

Gençlere Yönelik Korku Filmleri: 52147

LGBTQ Filmleri: 5977

LGBTQ Komedileri: 7120

LGBTQ Dramaları: 500

Romantik LGBTQ Filmleri: 3329

Gay & Lezbiyen TV Şovları: 65263

Müzik: 1701

Klasik Müzikaller: 32392

Çocuk Müzikleri: 52843

Country & Western: 1105

Latin Müzikleri: 10741

Müzikaller: 13335

Bağımsız Filmler: 7077

Bağımsız Aksiyon & Macera Filmleri: 11804

Bağımsız Gerilim: 3269

Bağımsız Romantik Filmler: 9916

Bağımsız Komediler: 4195

Bağımsız Dramalar: 384

Spor Filmleri: 4370

Spor Komedileri: 5286

Spor Belgeselleri: 180

Spor Dramaları: 7243

Beyzbol Filmleri: 12339

Boks Filmleri: 12443

Futbol Filmleri: 12549

Dövüş Sanatları & Boks & Güreş: 6695

Spor & Sağlık Filmleri: 9327