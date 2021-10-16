Netflix’in Bu Özelliği Çok İşinize Yarayacak
Dizi ve film denince akla ilk gelen dijital içerik platformu Netflix, sahip olduğu yüzlerce içeriğe her geçen gün yenilerini eklemeye devam ediyor. Fakat bazen izlemek istediğimiz şeyi ararken Netflix’in bize sunduğu kategoriler pek de yeterli olmayabiliyor. Örneğin “Gerilim Bilim-Kurgu” türü film seven birisiniz. Ancak Netflix’te “Bilim Kurgu ve Fantastik” ve “Gerilim” adlı iki ayrı kategori var. İşte tam bu noktada Netflix bize kategori kodlarını sunuyor.
Netflix’te her kategori ve alt kategoriyi tanımlayacak şekilde kodlar vardır. Bu kodlar 4-6 hane arasında sayıların değişiminden oluşup, arama kısmına yazıldığında atandığı kategorideki film ve dizilerin tam listesini çıkarır. Bu sayede spesifik bir türdeki içeriklere daha kolay ulaşabilirsiniz. Eğer siz de “Bugün ne izlesem?” sorusunu sorup dakikalarca izleyecek bir şey arıyorsanız, bir de bu kodları deneyiz deriz.
Aksiyon ve Macera: 1365
Aksiyon Komedileri: 43040
Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048
Maceralar: 7442
Klasik Aksiyon ve Macera Filmleri: 46576
Aksiyon Gerilim Filmleri: 43048
Askeri Aksiyon ve Maceralar: 2125
Asya Yapımı Aksiyon Filmleri: 77232
Kovboy Filmleri: 7700
Süper Kahraman Filmleri: 10118
Suç Konulu Aksiyon ve Maceralar: 9584
Ajanlı Aksiyon ve Maceralar: 9584
Komedi Filmleri: 6548
Spor Komedileri: 5286
Romantik Komediler: 5475
Stand-Up Komedileri: 11559
Gençlik Komedileri: 3519
Politik Komedi: 2700
Kara Mizah: 869
Taşlamalar: 4922
Sulu Şaka Komedileri: 10256
Gece Komedileri: 1402
Mantık Dışı Komedileri: 9702
Bilim Kurgu ve Fantastik: 1492
Bilim-Kurgu Macera Filmleri: 6926
Bilim-Kurgu Dramaları: 3916
Bilim-Kurgu Korku Filmleri: 1694
Aksiyon Bilim Kurgu & Fantastiki: 1568
Uzay Temali Bilim Kurgu Filmleri: 3327
Klasik Bilim-Kurgu & Fantastiki: 47147
Fantastik Filmler: 9744
Bilim-Kurgu Gerilim Filmleri: 11014
Klasik Filmler: 31574
Klasik Gerilim Filmleri: 46588
Klasik Savaş Filmleri: 48744
Kahramanlık Filmleri: 52858
Klasik Bilim-Kurgu ve Fantastik Filmleri: 47147
Polisiye Filmleri: 7687
Klasik Kovboy Filmleri: 47465
Klasik Komediler: 31694
Klasik Dramalar: 29809
Anime: 7424
Yetişkinlere Yönelik Animasyon: 11881
Anime Filmleri: 3063
Bilim Kurgu Animeleri: 2729
Korku Animeleri: 10695
Fantastik Animeler: 11146
Aksiyon Animeleri: 2653
Komedi Animeleri: 9302
Dram Animeleri: 452
Anime Dizileri: 6721
Diziler: 83
İngiliz Dizileri: 52117
Suç Dizileri: 26146
Yemek & Seyahat: 72436
Çocuk Dizileri: 27346
Kore Dizileri: 67879
Mini Diziler: 4814
Askeri Temalı Diziler: 25804
Bilim ve Doğa Dizileri: 52780
Aksiyon & Macera Dizileri: 10673
Komedi Dizileri: 10375
Belgeseller: 10105
Dram Dizileri: 11714
Korku Dizileri: 83059
Gizemli Diziler: 4366
Bilim-Kurgu ve Fantastik Diziler: 1372
Reality Şovlar: 9833
Gençlik Dizileri: 60951
Çocuk ve Aile Filmleri: 783
0-2 Yaş Arası Filmleri: 6796
2-4 Yaş Arası Filmleri: 6218
5-7 Yaş Arası Filmleri: 5455
8-10 Yaş Arası Filmleri: 561
11-12 Yaş Arası Filmleri: 6962
TV Çizgi Dizileri: 11177
Çocuk Dizileri: 27346
Çocuk Müzikleri: 52843
Hayvan Masalları: 5507
Çocuklar İçin Eğitim: 10659
Disney Filmleri: 67673
Çocuk Kitaplarından Uyarlanan Filmler: 10056
Aile Filmleri: 51056
Belgeseller: 6839
Biyografik Belgeseller: 3652
Suç Belgeselleri: 9865
Tarihî Belgeseller: 5349
Askeri Belgeseller: 4006
Spor Belgeselleri: 180
Seyahat & Macera Belgeselleri: 1159
Politik Belgeseller: 7018
Dini Belgeseller: 10005
Bilim & Doğa Belgeselleri: 2595
Müzik & Konser Belgeselleri: 90361
Sosyal & Kültürel Belgeseller: 3675
Yabancı Filmler
Sanat Filmleri: 29764
Afrika Filmleri: 3761
İskandinav Filmleri: 9292
Güneydoğu Asya Yapımı Filmler: 9196
İspanyol Filmleri: 58741
Fransız Filmleri: 58807
Doğu Avrupa Filmleri: 5254
Hollanda Filmleri: 10606
Japon Filmleri: 10398
İtalyan Filmleri: 8221
Çin Filmleri: 3960
Avustralya Filmleri: 5230
Kore Filmleri: 5685
Latin Amerika Filmleri: 1613
Ortadoğu Filmleri: 5875
Britanya Filmleri: 10757
Gerilim: 8933
Aksiyon Gerilim: 43048
Psikolojik Gerilim: 5505
Politik Gerilim: 10504
Gizemli Filmler: 9994
Bilim-Kurgu Gerilim Filmleri: 11104
Suç Temalı Gerilim Filmleri: 10499
Gangster Filmleri: 31851
Casus Gerilimleri: 9147
Erotik Gerilim Filmleri: 972
Doğaüstü Gerilim Filmleri: 11140
Bağımsız Gerilim Filmleri: 3269
Romantik Filmler: 8883
En Beğenilen Romantik Yapımlar: 502675
İlginç Romantik Filmler: 36103
Bağımsız Romantik Filmler: 9916
Romantik Dramalar: 1255
Erotik Romantik Filmler: 35800
Klasik Romantik Filmler: 31273
Romantik Komediler: 5475
Dramalar: 5763
Biyografik Dramalar: 3179
Klasik Dramalar: 29809
Suç Dramaları: 6889
Kitaplardan Uyarlanan Drama Filmleri: 4961
Gerçek Hayattan Dramalar: 3653
Spor Dramaları: 7243
LGBTQ Dramaları: 500
Bağımsız Drama Filmleri: 384
Gençlik Dramaları: 9299
Askeri Dramalar: 11
Dönem Dramaları: 12123
Politik Dramalar: 6616
Romantik Dramalar: 1255
Showbiz Dramaları: 5012
Sosyal Sorunlar Dramaları: 3947
İnanç ve Maneviyat Filmleri: 26835
Korku Filmleri: 8711
Yaratık İçeren Filmler: 6895
Korku Komedi Filmleri: 89585
Vampir Temalı Filmler: 75804
Zombi Temalı Filmler: 75405
Şeytani Temalı Filmler: 6998
Canavar Filmleri: 947
Seri Katil Filmleri: 8646
Doğaüstü Korku Filmleri: 42023
Gençlere Yönelik Korku Filmleri: 52147
LGBTQ Filmleri: 5977
LGBTQ Komedileri: 7120
LGBTQ Dramaları: 500
Romantik LGBTQ Filmleri: 3329
Gay & Lezbiyen TV Şovları: 65263
Müzik: 1701
Klasik Müzikaller: 32392
Çocuk Müzikleri: 52843
Country & Western: 1105
Latin Müzikleri: 10741
Müzikaller: 13335
Bağımsız Filmler: 7077
Bağımsız Aksiyon & Macera Filmleri: 11804
Bağımsız Gerilim: 3269
Bağımsız Romantik Filmler: 9916
Bağımsız Komediler: 4195
Bağımsız Dramalar: 384
Spor Filmleri: 4370
Spor Komedileri: 5286
Spor Belgeselleri: 180
Spor Dramaları: 7243
Beyzbol Filmleri: 12339
Boks Filmleri: 12443
Futbol Filmleri: 12549
Dövüş Sanatları & Boks & Güreş: 6695
Spor & Sağlık Filmleri: 9327