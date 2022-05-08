Netflix hissedarları dava yolunu seçti. Şirketin yatırımcıları, platformun abone kaybına dair kendilerini 6 ay boyunca hatalı bir şekilde bilgilendirdiğini ifade ediyor.

Dijital içerik dünyasını şekillendiren en büyük mecraların başını çeken Netflix’in başı şimdi de kendi hissedarları ile belaya girdi.

Platformun hissedarları, şirketin kendilerine 6 ay boyunca işlerinin iyi gittiğine dair yanıltıcı bilgiler aktardığını iddia ediyor.

Geçen salı günü San Francisco federal bölge mahkemesinde açılan davada, şirketin yatırımcılara 6 ay boyunca yanlış bilgi verdiği ve abone sayısındaki dikkat çekici düşüşü gizlediği öne sürüldü.

Davacı taraf, yaşanan bu durumun hisse senedi fiyatında büyük bir düşüşe neden olduğunu savunuyor.