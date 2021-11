Netflix’den yapay zeka tarafından yazılan korku filmi

Dünya çapında 215,5 milyon aboneye sahip olan dijital yayın platformu Netflix, senaryosu tamamen yapay zeka algoritmaları ile hazırlanan bir kısa animasyon filmi yaptı. Yaklaşık bir ay önce yayınlanan ‘Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive’ adlı animasyon filmi şu ana kadar 974 bin kişi tarafından izlendi. 4 dakika 22 saniye süren ‘Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive’ adlı film, 6 Ekim’de Netflix’in ‘Netflix Is A Joke‘ adlı YouTube kanalında yayınlandı.

“400 bin saat film izledikten sonra ortaya çıktı”

Kısa filmin altında verilen bilgiye göre, Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive (Mr. Puzzles Daha Az Canlı Olmanı İstiyor) isimli film için robota korku filmleri izletildi. Netflix Is A Joke YouTube kanalındaki altyazıda, “Bir robotun 400 bin saatten fazla korku filmi izlemesi ve ardından kendi korku filmini yazması için Keaton Patti’yle çalıştık. İşte ortaya çıkan şey.” cümleleri yer aldı.

Filmde, Mr. Puzzles, Jennifer adında bir kadını terk edilmiş bir depo gibi bir yere kapatıyor. Ardından Jennifer’ı bir dizi tuzakla sınıyor. Hikayesi ve ana karakteri ile ‘Testere‘ filmiyle benzerlik gösteren kısa animasyon filminin, ‘Testere‘ filminden ve film serisindeki ‘Jigsaw‘ isimli ana karakterinden esinlendiğini ekip tarafından da doğrulandı.

“Mr. Puzzles Wants You To Be Less Alive” filmini aşağıdan izleyebilirsiniz.