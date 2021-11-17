Netflix’den haftalık liste

Netflix, global ve yerel olarak en çok izlenen 10 film ve TV şovunu açıklayan haftalık bir raporu resmi olarak yayınladı.Netflix üyeleri; artık önceki Pazartesiden Pazara kadar hangi İngilizce ve İngilizce olmayan içeriklerin en çok izlendiğini görmek için En İyi 10 Netflix web sitesini ziyaret edebilecek.

Netflix’te içerik stratejisi, planlama ve analizden sorumlu başkan yardımcısı Pablo Perez de Rosso; “Akışta başarının en iyi nasıl ölçüleceğini bulmak zor ve mükemmel bir ölçüm yolu yok. Gişe veya izleyici payı (reklamcıların lineer TV’deki başarıyı anlamalarına yardımcı olmak için tasarlanmış) gibi geleneksel ölçme yöntemleri, Netflix de dahil olmak üzere çoğu yayıncı için artık geçerli değil.” açıklamarında bulundu. “Farklı seçeneklere baktıktan sonra, izlenme saatleriyle ölçülen etkileşimin, bir başlığın popülerliğini ve abonelik hizmetlerinde kalıcılık için önemli olan genel üye memnuniyetini güçlü bir göstergesi olduğuna inanıyoruz.”

8 Kasım – 14 Kasım haftasında Red Notice, 148,62 milyon saat ile dünyanın En İyi 10 Film Listesi’nde 1 numaraya girerken, Narcos: Mexico 50.290 milyon saat ile En İyi 10 TV (İngilizce) listesinde 1. sırada yer aldı.