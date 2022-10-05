Ekim ayını ele geçiren Cadılar Bayramı ruhu, Netflix‘i de ele geçirmiş durumda. Eğer korku temalı filmler ve diziler ilginizi çekiyorsa Stephen King‘in kitabından uyarlanmış Mr. Harrigan’s Phone ile başlayan çılgın bir içerik listesine hazır olun!

Netflix‘de yayınlanacak 8 farklı Cadılar Bayramı içeriği için aşağıya göz atın…

Cadılar Bayramı ne zaman?

Konseptli kutlamalar denildiğinde ilk akla gelen Cadılar Bayramı, 31 Ekim 2022 tarihinde kutlanacak. Bayramın kökeni Pagan ve sonrasında Hristiyan geleneklerine dayanıyor. Çocukların, genellikle korkunç kostümler giyerek, kapı kapı dolaşıp şekerleme ve harçlık topladığı bu günde maskeli balolar, korku filmi seansları ve perili olduğuna inanılan evlere düzenlenen geziler yapılan aktivitelerin başında gelir.

Mr. Harrigan’s Phone – Film

Yayın tarihi: 5 Ekim 2022

Tür: Korku

Gerilim ve doğaüstü kurgunun usta kalemi Stephen King’in öyküsünden uyarlanan bu yetişkinliğe geçiş dramasında, küçük bir çocuk ile ihtiyar bir milyarder, kitaplar ve ilk iPhone’ları sayesinde yakınlaşmasını göreceğiz. Ama yaşlı adam öldüğünde, ikilinin arasındaki gizemli bağ ölmeyecek…

The Midnight Club – Dizi

Yayın tarihi: 7 Ekim 2022

Tür: Korku, drama

Tha Haunting ve Gece Yarısı Ayini’nin yaratıcısı Mike Flanagan imzalı bu korku dizisi, dudak uçuklatan bir drama olarak ekranlarınıza gelecek. Ölümcül hastalıklardan muzdarip gençlerin kaldığı bir yurtta geçen dizi, özel bir kulübün üyeleri tüyler ürpertici bir anlaşmasını konu alıyor.

Yaşlılar -Film

Yayın tarihi: 7 Ekim 2022

Tür: Korku

Korku filmlerinde tempo sizin için önemliyse ‘Yaşlılar’ için hazır olun! Hessian Televizyon Ödülü sahibi bu yapım, yaşlı insanların işlediği seri cinayetlere karşı hayat mücadelesi vermek zorunda kalan iki çocuklu bir kadın üzerinden ilerliyor.

Bridge Hollow Laneti – Film

Yayın tarihi: 14 Ekim 2022

Tür: Gençlik

Cadılar Bayramı’ndan nefret eden bir baba ve kötü bir ruh…Eğer bu korku dolu günleri evde geçirmeyi sevenlerdenseniz ailenizle macera dolu dakikalar geçirmek için bu film tam size göre olabilir.

Unsolved Mysteries – Belgesel (3. sezon)

Yayın tarihi: 18 Ekim 2022

Tür: Gerçek suç belgeseli

“Stranger Things”in yapımcılarının imzasını taşıyan bu proje, efsanevi belgesel dizisinin sürükleyici bir uyarlaması. Gerçek hayattan gizemli kayıp vakaları, şaşırtıcı cinayetlere ve gerçeküstü karşılaşmalara yer veren Unsolved Mysteries, 3. sezonuyla 18 Ekim’de Netflix’de !

İyilik ve Kötülük Okulu – Film

Yayın tarihi: 19 Ekim 2022

Tür: Gençlik

Yönetmen Paul Feig imzalı bu destansı aksiyon ve dostluk masalı, kendilerini sihirli bir okulda bulan Sophie ve Agatha’nın başına gelenleri anlatıyor. Peri masallarında yer alacak kahramanların ile kötü karakterlerin gittiği bu garip okulda araları bozulan iki arkadaş durumu nasıl toparlayacak? Hep birlikte 19 Ekim’de öğreneceğiz.

Guillermo del Toro’s Cabinet of Curiosities – Dizi

Yayın tarihi: 25 Ekim 2022

Tür: Korku

Guillermo del Toro tarafından bir araya getirilen ve görsel bir şölen sunan bu tüyler ürpertici korku koleksiyonunda, tuhaf kâbuslarla dolu sekiz korku hikâyesi yer alıyor.

Wendell & Wild – Film

Yayın tarihi: 28 Ekim 2022

Tür: Heyecanlı, komedi

Korkmak hoşuna gitmiyorsa bu animasyon filmi Cadılar Bayramı’nıza ilaç gibi gelecek. Bu filmde iki entrikacı iblis, Yeraltı’ndan çıkıp Faniler Diyarı’nda hayallerini gerçekleştirebilmek için punk rock âşığı bir gençle anlaşma yapıyor.

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