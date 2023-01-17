Dünyaca ünlü çevrimiçi dizi ve film izleme platformu olan Netflix, 10 ay içerisindeki üçüncü zam haberini duyurdu. Yeni fiyatlandırmanın ardından Netflix Türkiye, sosyal medyada gündem oldu.

Geçtiğimiz yılın başlarında Temel plana erişim için 26,99 TL, Standart plana 40,99 TL ve Özel plan içinse 54,99 TL alan platform, yıl içerisinde iki büyük fiyat artışına gitmişti. Son olarak Temel plan için 45,99 TL, Standart plan için 69,99 TL ve Özel plan için 93,99 TL ödeme almaktaydı.

Bugün yapılan yeni açıklamayla birlikte platformun erişim paketlerinde yeni bir fiyatlandırılmaya gidildi. Netflix, yeni üye olacak kullanıcıların yeni fiyatlarla, mevcut kullanıcıların ise aşamalı bir şekilde yeni paketlere geçeceğini belirtti. Dünyaca ünlü platform Netflix’in, yeni fiyatlandırması Temel plan aylık 63,99 TL, Standart plan aylık 97,99 TL, Özel plan içinse aylık 130,99 TL şeklinde olacak. Netflix yetkilileri, kullanıcıların fiyat artışından 30 gün önce mail ile bildirileceklerini söyledi.

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