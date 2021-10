Netflix Türkiye, Ekim Ayında Yayınlayacağı 15 Yeni İçeriğini Tanıttı

En popüler dizi ve film izleme platformu olan Netflix, Ekim ayı programındaki 15 yeni içeriğini tanıttı.

Maid

İstismar edildiği bir ilişkiden kurtulmaya çalışan genç bir anne olan Alex, kızı Mady ile bir gün evinden kaçar. Çocuğunun geçimini sağlamak ve ona daha iyi bir gelecek inşa etmek için sosyal hizmetlerden yardım alır ve bir hizmetçi kiralama şirketinde iş bulur. Ancak yaşadığı sorunlar henüz sona ermemiştir.

Suçlu (The Guilty)

Başrolünde Jake Gyllenhaal’in oynadığı film, sorunları olan bir polisin çağrı merkezine atanmasıyla başlıyor. Rütbesi düşürülerek acil telefonlara bakmak için görevlendirilen Joe Baylor, gelen acil bir telefon sonrasında hayatı tehlikede olan bir kadını kurtarmaya çalışır. Fakat kendini nasıl girdiğin bilmediği bir kaosun içinde bulur.

Diana: The Musical

Broadway’deki resmi açılıştan önce kaydedilen bu müzikal, Galler Prensesi Diana’nın göz alıcı ve hüzünlü hayat hikayesini konu ediyor. Başrolünde Jeanna de Waal’in oynadığı filmde, Prince Charles’ı Roe Harterampf, Queen Elizabeth’i Judy Kaye, Camilla’yı ise Erin Davie canlandırıyor.

Seinfeld – Tüm Sezonlar

1989 yılında başlamış olan sitcom türündeki bu dizi pek çok kişi tarafından en iyiler arasına girmeyi başarmıştır. Dizide baş karakter olan Jerry geçimini komdeyenlikten sağlayan, düzen meraklısı biridir. Jerry ile arkadaşlarının yaşadıkları talihsiz olayları anlatan dizi toplam 9 sezon ve 180 bölümden oluşmaktadır.

Bad Sport – 1. Sezon

İlk sezonunu 8 Ekimde Netflix’te yayınlanacak olan belgesel türündeki film, çeşitli sporcular ve antrenörlerin anlattığı, zamanında büyük tartışmalar yarattığı altı spor ve suç hikayesini konu ediyor.

Evinde Biri Var (There’s Someone Inside Your House)

Lise son öğrencisi olan Mekani Young, okulunu bitirmek için büyükannesiyle Hawaii’den Nevada’ya taşınmıştır. Ancak mezuniyetine çok az bir zaman kala, öğrencilere ait sırları ortaya çıkarmaya çalışan gizemli bir katil, kendisini ve sınıf arkadaşlarını takip etmeye başlar. Mekani ve arkadaşları, katile yakalanmadan önce onun kimliğini deşifre etmek zorundadırlar.

Esrarengiz Bir Masal (A Tale Dark & Grimm)

Film, Grimm kardeşler tarafından yazılan ve uzun yıllarca çocuklara anlatılan hikayelerden biri olan Hansel ve Gratel’in, kendi hikayelerinden çıkıp diğer Grimm masallarına geçmesini konu ediyor.

Kin

Mesleğinin en değerli ödülünü alıp arkadaşlarıyla bunu kutlamaya giden Başkomiser Harun, taksiyle eve dönerken şoför tarafından saldırıya uğrar. Kendisini savunmaya çalışırken cinayet işleyen Harun, ertesi sabah kendi işlediği cinayetin suçlusunu aramaya başlar. Bulduğu her ipucu kendisini karmaşık bir komplonun içinde olduğunu düşündürür.

Malinche: Bir Müzikalin Perde Arkası

12 Ekim’de Netflix’te yayınlanacak olan belgesel türündeki bu yapım, ayrı dünyaları bir araya getiren aşk öyküsünden esinlenen Nacho Cano’nun imzasını taşıyan müzikalin, hazırlanış sürecini anlatıyor.

You – 3. Sezon

9 Eylül 2018 tarihinde ilk sezonunun yayınlanmasıyla birlikte izleyiciler tarafından sevilerek izlenen You, bu ay 3.sezonuyla sevenleriyle tekrar buluşacak.

Dizinin ilk sezonunda, New York’ta yaşayan ve bir kitapçıda çalışan Joe Goldberg, çalıştığı dükkana gelen Guinevere Beck’e aşık olur ve onu saplantı haline getirir. Beck’i her yerden takip etmeye başlayan Joe, onun kalbini kazanmak için elinden gelen herşeyi yapmaya hazırdır.

Locke & Key – 2. Sezon

Dizi, babalarının öldürülmesinin ardından, eskiden yaşadıkları Maine’deki evlerine dönen 3 kardeşin ve annelerinin hikayesini konu ediyor. Kardeşler evde bir süre geçirdikten sonra kendilerine özel yetenekler veren bir anahtara sahip olduklarını anlarlar. Ancak sihirli anahtara ulaşmaya çalışan şeytani bir canavar, ona sahip olana kadar durmayacaktır.

Maya Ve Üç Savaşçı (Maya and the Three)

Dört krallığın hüküm sürdüğü, sihirli bir dünyada savaşçı bir prenses olan Maya, insanlığı kurtarmak için bir maceraya atılır. İntikam peşinde koşan tanrılara karşı mücadele veren Maya, kehaneti gerçeğe çevirmek için tüm gücüyle mücadele verir.

Hipnotizma (Hypnotic)

Yaşadığı psikolojik rahatsızlıklar yüzünden hayatı etkilenen Jenn, tedavi olmak için gizemli bir hipnoterapiste başvurur. Birkaç seanstan sonra kendini bir akıl oyununda bulan genç kadın, bunun ölümcül sonuçlarıyla karşı karşıya kalır.

Colin In Black & White – 1.Sezon

Colin Kaepernic ve Ava DuVarney’in imzasını taşıyan drama – biyografi türündeki dizi, Kaepernic’in lise yıllarında aktivist olma yolundaki ilerleyişini ve deneyimlerini anlatıyor.

Hırsızlar Ordusu (Army of Thieves)

Film, Zack Snyder’in yönettiği Ölüler Ordusu’nda yaşananların öncesini anlatıyor. Zombi saldırıları başladığında banka memurluğu yapan Ludwig Dieter, gizemli bir kadın tarafından en çok aranan suçlular ekibine, banka soygunu yapmak için davet edilir. Avrupa’nın farklı bölgelerinden bulunan, ulta güvenlikli kaslarını soymayı planlayan grup, zorlu bir maceraya atılır.