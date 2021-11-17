Netflix tarihinin en büyük açılış yapan filmi: Red Notice

Başrollerinde Dwayne Johnson, Ryan Reynolds ve Gal Gadot’nun yer aldığı ‘Red Notice’ filmi rekor kırdı. 12 Kasım’da Netflix’te yayınlanan film, Netflix tarihinin en büyük açılış yapan filmi oldu.

Filmin başrol oyuncularından Ryan Reynolds Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, filmin başarısını kutladı. Yaptığı paylaşımda Taylor Swift’in yeni albümüne de gönderme yapan Reynolds şunları yazdı: “Red Notice Netflix’in şu ana kadar en iyi açılış yapan filmi. Bütün ekibi tebrik ederim! Red Notice (Taylor Versiyonu) için sabırsızlanıyorum”

İşte o paylaşım: