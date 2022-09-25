Bir fenomene dönüşen Stranger Things’in 4. sezonu, bu yaz ayına damga vuran ilk dizi olmayı başarmış ve tüm sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

Netflix, bu yaza damga vuran Stranger Things dizisinin 4. sezonunun eğlenceli kamera arkası görüntülerini paylaştı. Stranger Things’in 4. sezonu, kalitesiyle ne kadar öne çıkıyorsa kamera arkası görüntüleriyle de bir o kadar eğlenceli.

Videoda Stranger Things 4. sezon ekibinin repliklerini batırmalarını, birbirlerinin repliklerine gülmeden duramamalarını, birbirlerini korkutmalarını veya bir koşma sahnesinde düştüklerini ve en çok da diziyi çekerken eğlenerek çektiklerini görüyoruz.

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