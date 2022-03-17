Popüler dijital yayın platformu Netflix, hesap sahiplerinin aynı evde yaşamadığı kişilere şifre paylaşmasını durduracak ilginç bir adım atıyor. Yayın platformu, farklı kişilere şifre paylaşanlardan ekstra ücret talep edecek özelliği test etmeye başladı.

Dijital yayın platformu Netflix, güncel olarak kullanıcıların tek şifreyle giriş yapmasına ve ortak bir hesap kullanmasına olanak tanıyor. ‘Premium’ üyelikte 4 kullanıcıya kadar, ‘Standart’ üyelikte ise 2 kullanıcıya kadar profil oluşturulabiliyor. Tüm bu kullanıcılar, Netflix’e farklı adreslerden erişim sağlayabiliyor.

ShiftDelete’te yer alan habere göre; Netflix, Şili, Kosta Rika ve Peru’da yeni bir özellik test etmeye hazırlanıyor. Bu ‘Ekstra Üye Ekle’ özelliği ile artık her bir üyelikte eklenecek ve farklı bir konumda bulunan yeni kullanıcı başına ücret ödenecek. Ayrıca gelen ilk haberler, üyeliklerdeki hesap sayısının iki olacağını gösteriyor. Bu şekilde Netflix tek bir üyelik ve ekstra ücret ile alınacak diğer ‘mini üyelik’ ile yalnızca iki farklı konumda, iki farklı cihazda çalışabilecek.

Diğer iddialara göre; yeni özelliğin platforma entegre edilmesinin ardından farklı adreste bulunan her bir kullanıcının, ekstra üye olarak aboneliğe eklenmesi gerekecek. Daha sonra eklenen her bir kullanıcı başına ilave ücret ödenecek.

Üyeliklerdeki hesap sayısı, 2 ile sınırlandırılacak. Bu nedenle Netflix, ana üye ve ekstra üye ile birlikte yalnızca 2 farklı konumda ve 2 farklı cihazda çalışabilecek. Halihazırda bir üyelikte kendi profili olan kullanıcılar, profillerini tüm izleme geçmişleri ve kaydettikleri içeriklerle birlikte ekstra üyeliğe taşıyabilecek.