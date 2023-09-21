Squid Game dizisi nedeniyle mahkemelik olan iki şirket konuyu çözüme kavuşturdu. Güney Kore’nin önde gelen internet servis sağlayıcılarından SK Broadband, Netflix ile 2020 yılında başlayan ve üç yıldır devam eden hukuki anlaşmazlığı sona erdiriyor.

Hukuki anlaşmazlık Güney Kore’de akış trafiğinde Squid Game’in neden olduğu artışın maliyetini kısmen örtmek için Netflix’ten ücret talep eden SK Broadband ile başladı. Güney Kore mahkemesi Netflix’in artan internet kullanım taleplerini karşılamakla yükümlü olduğuna karar verdi. İnternet servis sağlayıcısı popüler dizinin kendilerine ekstra 27.2 milyar Kore wonu (yaklaşık 23 milyon dolar) ekstra maliyet getirdiğini belirtti.