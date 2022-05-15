Netflix, bünyesinde yayınlanacak bazı programlar için canlı yayın özelliğini test etmeye başladı. Platform, özellikle stand-up ve reality-show gibi formatlarını canlı olarak aktarmaya hazırlanıyor.

Netflix ise bu süreçte işleri kontrol altında tutmak ve kaybettiği ivmeyi geri kazanmak için birbiri ardına yeni özelliklerini test ediyor. Bunlardan birisi de bir süredir gündemde olan canlı yayın özelliği.

Deadline’ın haberine göre Netflix, canlı yayın özelliğini geliştirdiği onaylamış durumda. Şirket özel stand-up bölümleri ve senaryosu olmayan, reality show tadındaki içeriklerini canlı yayınlamayı test ediyor.