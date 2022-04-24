Dijital yayın servisleri arasında 221,64 milyon abone ile hâlâ en çok aktif kullanıcıya sahip olan Netflix’in son zamanlarda yaşadığı sorunlar artıyor. Netflix abone kaybı, beklenen bazı film ve dizi projelerinin iptal edilmesine neden oldu. Dijital dizi/film platformu, finansal sorunları sebebiyle önemli bazı isimlerle yollarını ayırmak zorunda kaldı.

Netflix, 2022’nin ilk çeyreğinde 2 buçuk milyon abone kazanacağını ön görürken dramatik bir kayıp yaşadı. Rusya – Ukrayna savaşı sırasında Rusya’daki faaliyetlerini durdurması ve yaklaşık 700 bin abonesini kaybetmesi bir yana, Disney Plus ve HBO Max gibi zorlu rakiplerin yaptığı yatırımlarla yeni aboneler kazanması da şirketi zora düşürdü.

Netflix’in mali krizinden en çok etkilenen bölümü ise animasyon departmanı oldu. Netflix’in Orijinal Animasyonları Yaratıcı Liderlik ve Geliştirme Yöneticisi olan Phil Rynda, birkaç çalışanı ile birlikte işten çıkarıldı.