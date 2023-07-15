Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çeken Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Yaz sezonunu açan Nesrin Cavadzade son olarak siyah bikinisiyle takipçilerinin karşısına çıktı.

Güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, sıcak havanın tadını İtalya’dan sonra Bodrum’da çıkarıyor. Instagram hesabında 3,1 milyon takipçisi bulunan Cavadzade, tatiline devam ettiğini paylaştığı yeni karelerle duyurdu.

Bikinili pozlarını paylaşan oyuncu, düzgün fiziğiyle sosyal medyayı salladı. Nesrin Cavadzade, paylaşımına eğlenceli bir not ekleyerek, “Sinekler, en çok sizin kan grubunuzu seviyor Nesrin Hanım” dedi.