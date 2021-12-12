2018 yılında yayınlanmaya başlayan ‘Yasak Elma’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan çifti, sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulmaya devam ediyor. Evlilik hazırlıklarına başlayan oyuncu çiftten Cavadzade, sevgilisi Gökhan Alkan’ın 34. yaş gününe özel sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Partide çekilen kareleri Instagram hesabından paylaşan güzel oyuncunun gönderisi, kısa sürede 200 bin beğeniye ulaştı.

Kıyafetleriyle dikkat çeken çiftten Alkan takım elbisesini papyonuyla tamamlarken, Cavadzade ise pırıltılı beyaz bir elbise giymeyi tercih etti. Ünlü oyuncuların hayranları “Nikah öncesi hazırlık gibi” yorumlarını yaptı.

Diğer yandan Show TV’de yayınlanan ‘Üç Kuruş’ adlı dizinin oyuncu kadrosuna katılan Nesrin Cavadzade, doğum günü partisinde çekilen fotoğrafları “Happy bday love” notuyla sevgilisi Alkan’ı etiketleyerek paylaştı.