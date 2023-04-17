Milliyet’te yer alan habere göre; Nesrin Cavadzade, sokak kedilerine olan sevgisi nedeniyle komşusuyla karşı karşı geldi. Yaklaşık 6 ay önce 16 yıllık kedisi Çiko ve daha sonra Api’yi kaybeden Cavadzade, acısını hafifletmek için Arnavutköy’deki evinin etrafındaki sokak kedilerini beslemeye başladı.

Ünlü isim, apartmanın içinde yaklaşık 15 kedi beslediği için komşusundan itiraz aldı

Nesrin Cavadzade’nin, kedilerden rahatsız olan ve artık onlara bakmasını istemeyip, kendisini apartman yönetimine şikayet eden komşusuyla ilk önce sözlü tartışmaya girdiği öğrenildi. Komşunun sürekli, kedileri besleyen oyuncuya bağırdığı da söyleniyor.