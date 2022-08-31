Kendisi gibi oyuncu Gökhan Alkan ile örnek çift olarak gösterilen Nesrin Cavadzade, ayrılık sonrası soluğu annesinin Datça’daki evinde almıştı. Bir süre tatil yaptıktan sonra iş için İstanbul’a dönen ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün Etiler’deki bir spor salonu çıkışında objektiflere yansıdı.

Sevenlerinin sosyal medyada nişanlısı ile barışmaları için çaba harcadığı hatırlatılan Cavadzade, basın mensuplarının “Tekrar bir araya gelir misiniz?” sorusu karşısında sessizliğini bozmadı. Hızlı adımlarla arabasına yürüyen güzel oyuncunun keyifsiz hali halleri dikkatlerden kaçmadı.