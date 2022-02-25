Yasak Elma’nın ardından Üç Kuruş’taki oyunculuğuyla hayranlık uyandıran Nesrin Cavadzade, sadece oyunculuğuyla değil güzelliğiyle de herkesi büyülüyor. Bu sefer hayranlarının karşısına başka bir reklam ile çıkmaya hazırlanıyor.

Bu zamana kadar ünlü oyuncuyu birçok reklamda ve diziler de gördük. Sık sık reklam teklifleri gelen güzel oyuncu her reklamı kabul etmediğini hepsini en ince ayrıntısına kadar kontrol ettiğini söyledi. Cavadzade bu sefer Eti Brownie’nin marka yüzü oldu ve reklam filminin çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamladı.