Oyunculuğu kadar güzelliğiyle de herkesi büyülen Nesrin Cavadzade, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Verdiği cesur pozlarla gündemden düşmeyen ünlü oyuncu bu sefer de boğazın serin sularında simsiyah bir elbiseyle poz verdi. Tüm vücudunu saran bir elbise giyen Cavadzade, elinde şampanyasıyla lüks bir tekneyle Boğaz’a açıldı.

Şık giyinmeyi ve ilgi çekici olmayı sevdiğini dile getiren Nesrin Cavadzade, paylaştığı fotoğrafının altına kendini Star Wars’ın ‘karanlık taraf’ında yer alan siyahlar içindeki kötü adamına benzetip “Darth Vader’dan neyimiz eksik, gel ulan!” dedi.

İlginizi çekebilir: