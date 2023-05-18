Düzgün fiziği ile paylaştığı pozlarla sık sık gündeme gelen oyuncu Nesrin Cavadzade, bikinili pozlarıyla nefes kesti. 40 yaşındaki güzel oyuncuya sosyal medyada yorum yağdı.

Pek çok dizi ve filmde rol alan 40 yaşındaki Azeri asıllı oyuncu Cavadzade’ye, İtalya tatilinden paylaştığı bikinili pozları ile sosyal medyada yorum yağdı.

Instagram’da 3,1 milyon takipçisi olan güzel oyuncu Nesrin Cavadzade, hesabından paylaştığı fotoğraflarla tatil sezonunu bomba gibi açtı. Cavadzade, bikinili pozlarını paylaşınca düzgün fiziğiyle sosyal medyayı yıktı geçti.

İşte Nesrin Cavadzade’nin çok konuşulan bikinili pozları…