Oyuncu Nesrin Cavadzade, marka yüzü olduğu firmanın Mücevher Fuarı’ndaki standını ziyaret etti. Siyah kombiniyle dikkatleri üzerine çeken Cavadzade, muhabirlerle sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan depremler ile ilgili konuşan ünlü isim, “Biz çok güçlü bir ülkeyiz. Nasıl kenetlendiğimizi bütün dünyaya gösterdik. Karanlık günleri birlikte aşacağız” dedi.

“Olabilecek İstanbul depremiyle alakalı endişe içerisindeyim. Ama bu kendim için değil, ailem için. Umarım kalıcı çözümler atabiliriz” sözleriyle konuşmasına devam eden 40 yaşındaki oyuncu, “Geçen günlerde Kadıköy’de yerin üç kat altında bir tiyatro oyununa gittim. İnanın aklıma sadece deprem geldi. Artık sürekli endişe duyuyorum” ifadelerini kullandı.