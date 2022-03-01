25 Şubat’ta 53 yaşına giren güzel oyuncu Neslihan Yeldan doğum günü kutlamasından kareleri instagram hesabından paylaştı. Pastayı üflerken dekoltesini kapatan oyuncuya bir takipçisinden yorum geldi.



Yeldan’ın bir takipçisi şu yorumu yaptı, “Sürekli dekoltenizi kapatacağınıza bence daha kapalı şeyler giyinin” dedi.

Yapılan yoruma kayıtsız kalmayan Yeldan ise, “Ben sizin mutsuz, boşa giden ve sıkıcı ömrünüzün kurtarıcısı değilim hanımefendi. Kafanıza göre hayat boşluğunu doldurmak için tavsiye veremezsiniz. Dekolte ölçüme ben ve keyfimin kahyası karar veriyoruz” yanıtını verdi.



“Yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır”

Neslihan Yeldan, doğumgünü kutlamasından paylaştığı fotoğraflarına şu yorumu yaptı, “Yeni yaşımda da doğru bildiğimi yapmaya, burnumun dikine gitmeye devam edeceğim. Sevdiklerimi hep koruyacak, kollayacak, onlara iyi gelmeye çalışacağım. Tanımadıklarıma ilham, ışık olmayı deneyecek, başardığımda mutlu olacağım. Kendim için tek dileğim var, gerçekleşince kendimi ve hayatı kutlayacağım. Gereksizleri, kötü enerjileri, yüzüme sahte bir şekilde gülüp bunu ruhuma anlatamayanı hayatımdan çıkaracağım. Hadi artık, ‘Bunu yapmalıyız ya’ dediklerimizi yapalım. Hayat bildiği gibi gelir, ben de onu bildiğim şekilde karşılarım. Başarısızlık da benimdir, başarı da, dibine kadar. İyi ki doğdum, yaptıklarım yapacaklarımın teminatıdır” ifadelerini kullandı.