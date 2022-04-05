Son olarak Sefirin Kızı dizisinde rol alan güzel oyuncu Neslihan Atagül bağırsak hastalığıyla ilgili zor dönemler geçirmişti.

Hızla kilo kaybettiği dönemi geride bırakan Atagül ekranlara geri dönüyor.

Ünlü oyuncu TMC Film’in Star için çekeceği ‘Gecenin Ucunda’ dizisiyle el sıkıştı.

Projede Atagül’ün Macide karakterine hayat vereceği öğrenildi.

Atagül’ün yeni dizideki rol arkadaşı hayranları tarafından büyük merak konusu olmuştu.

Gecenin Ucunda dizisinde Atagül’ün rol arkadaşı eşi Kadir Doğulu olacak.

Böylece 2013- 2014 sezonunda 50 bölüm süren ‘Fatih Harbiye’ dizisinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Kadir Doğulu; 9 yıl aradan sonra yeniden aynı projede partner olacaklar.

Dizinin konusu

TMC Film ve Âlim Yapım’ın yapımcılığını üstlendiği “Gecenin Ucunda” dizisi eylül sezonunda seyirciyle buluşacak. Barış Erçetin’in yönetmen koltuğuna oturacağı diziyi Başar Başaran ve Emre Özdür kaleme alıyor. Peride Celal’in “En güzel aşk romanım” dediği “Gecenin Ucunda” eserini dizide günümüze uyarlandı. Haziran ayında sete çıkacak olan proje Star’ın yeni sezondaki en iddialı projelerinin başında geliyor.