Neslihan Atagül’ün İddialı Çöl Pozlarını Eşi Kadir Doğulu Çekti

Geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu yaşayan Neslihan Atagül, hızlı kilo kaybı yaşayarak hastanelik olmuştu. Yakın zamanda kendisini toparlamak için eşi Kadir Doğulu ile Dubai’de lüks bir otelin açılışına davet edilen Atagül, verdiği pozlarla sosyal medyada oldukça beğeni aldı.

Son olarak dün akşam çöl gezisine çıkan güzel oyuncu, eşi Kadir Doğulu’ya verdiği pozları Instagram hesabından paylaştı. Kumlarda uzandığı anların görüntüleri kısa zamanda 700 binden fazla beğeni aldı.