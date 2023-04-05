Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, meslektaşı ve arkadaşı Serkan Çayoğlu ile Beyoğlu’nda objektiflere yansıdı. Katıldıkları bir davetten çıkan ikiliden yakışıklı oyuncu, muhabirlerle sohbet ettikten sonra yerini Atagül’e bıraktı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan 30 yaşındaki oyuncu, karşısında hayranlarını görünce ne yapacağını şaşırdı. İstiklal Caddesi’ni birden dolup taşıran hayranları ise Neslihan Atagül ile fotoğraf çektirme yarışına girdi. Bu durumun kendisinin hoşuna gittiği gözlerinden okunan oyuncu, yeniden mekana girdi. Ortalık sakinleşince mekandan ayrılan Atagül, daha sonra evinin yolunu tuttu.