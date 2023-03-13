Son olarak ‘Gecenin Ucunda’ isimli diziyle ekranlara gelen Neslihan Atagül, Netflix’te yayınlanacak olan ‘Ah Belinda’ isimli yeni filmiyle izleyici karşısına çıkmak için gün sayıyor.

Filmin orijinal versiyonunda Serap karakterine Müjde Ar hayat veriyordu. Modern ve başarılı bir tiyatro oyuncusu olan Serap, yemek hazırlamak, temizlik yapmak ve çocuk doğurmaktan ibaret olan geleneksel kadın rolünü hor gören ve dönemin şartlarına göre oldukça modern bir hayat süren bir kadındı. Oyunculuk kariyeri boyunca ilk kez bir reklam filminde oynamayı kabul eden Serap, yeni bir marka olan Belinda isimli şampuan tanıtımı için kamera karşısına geçer. Reklamda iki çocuklu bir ev kadını olan Naciye’yi canlandıran Serap, çekimler sırasında birden kendini Belinda reklamının içinde bulur.

Yeniden çekilen filmde güzel oyuncu Neslihan Atagül Serap’ı canlandırırken, sevgilisi Suat rolüne ise Serkan Çayoğlu hayat verecek.