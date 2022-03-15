Neslihan Atagül, 2016 yılında nikah masasına oturduğu kendisi gibi oyuncu Kadir Doğulu‘ya sosyal medyadan aşk dolu bir yanıt verdi. İhanet ve ayrılık iddialarını yalanlayan Atagül ve Doğulu çifti mutlu birlikteliklerini sürdürürken birbirlerine iltifatlar yağdırmayı ihmal etmiyor. Ormanlık alandaki keyif pozunu ‘Dünden…’ notuyla paylaşan Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül’den aşk dolu bir yorum aldı. Neslihan Atagül’ün eşinin gönderisine yaptığı “Çok güzelsin!” yorumu ikilinin takipçilerinden beğeni aldı.