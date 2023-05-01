2016’da kendisi gibi oyuncu Neslihan Atagül ile dünyaevine giren Kadir Doğulu’nun, eğlenmek için gittiği bir mekanda kadınlarla samimi görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Görüntülerin basında yayınlanmasının ardından boşacakları ileri sürülen çift, katıldıkları bir söyleşide ihanetle ilgili soruya sert bir şekilde yanıt verdi.

Atagül, “Bizim özümüze dair neyi merak ettiniz siz? Şu an gerçekten bunu mu merak ediyorsunuz? Bu gördüğüne neden inanmıyorsun da bunu merak ediyorsun? Çok takdir edilesi” ifadelerini kullandı.

Eşinden sonra söz alan Kadir Doğulu ise “Medeni bir cesaretle güzel bir soru sordun. Takdir edilesi. Hepinizi hayatları var ve biri gözlemliyor, o şahsi hayat değil. O sizin şahsiyetiniz şahitliği… Benim şahsi hayatımdan, eşimin şahsi hayatından ilgilenmek isterseniz oralardan soru sorabilirsiniz. ‘Bu kadar çıkan habere rağmen nasıl eş olmayı başarabiliyorsunuz?’ diye sorabilirsin. Bu kadar doğru yanlış demeden, ortalığa yayılan bu haber silsileleri neden benim ailemle aramı bozarken sizin aranızı bozmuyor diye sorabilirsin” şeklinde konuştu.