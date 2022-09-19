Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği Deniz karakteriyle oyunculuk kariyerine başlayan Neslihan Atagül, rol aldığı birçok dizide canlandırdığı oyunculuk performansıyla aranan isimlerden biri oldu. Güzel oyuncu, şimdilerde ise eşi Kadir Doğulu ile başrolü paylaştığı ‘Gecenin Ucunda’ dizisiyle gündemde yerini aldı.

Oyunculuk performansının yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla da sık sık kendinden söz ettiren Atagül, son olarak havuz başındaki eğlenceli anlarını yayınladı. Oyuncunun mini şortuyla paylaştığı havuz başı pozları kısa süre içerisinde 500 bin beğeniye ulaştı.

Atagül’ün “Her mevsimi yaza dönüştürenler” notuyla paylaştığı bu kareleri, yerli ve yabancı hayranları yorum yağmuruna tuttu.

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