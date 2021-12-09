Neslihan Atagül ve Burak Özçivit‘in başrollerinde yer aldığı ‘Kara Sevda‘ dizisi ‘En İyi Uluslararası Dizi‘ ödülüne layık görüldü.

Başrollerinde Neslihan Atagül ve Burak Özçivit‘in yer aldığı, 2015-2017 yılları arasında Star TV‘de yayınlanan dizi, Fransa‘da “Soap Awards 2021” ödüllerinde “En İyi Uluslararası Dizi” ödülünün sahibi oldu.

İki sezon boyunca toplamda 74 bölüm süren dizi, Burak Özçivit‘in hayat verdiği Kemal Soydere ile Neslihan Atagül‘ün hayat verdiği Nihan Sezin karakterleri arasındaki zorluklar ve mücadelelerle dolu aşk hikayesini konu alıyor. Kara Sevda dizisi, yayınlandığı dönemde büyük ilgi ve beğeniyle takip ediliyordu. Dizi, bugüne kadar yurtdışında da birçok ülke de yayınlandı ve büyük ilgi gördü.