Neslihan Atagül, dün akşam bir ekinliğe katıldı. Atagül, iddialı kıyafetiyle de tüm dikkatleri üzerine çekti. Mavi derin sırt dekolteli iç çamaşırsız bir mini elbise tercih eden Neslihan Atagül, sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmedi. İddialı tercihiyle konuşulan Atagül, davette yaptığı dansla da dikkatleri üzerine çekti. Davette Gazete Magazin’in de sorularını yanıtlayan Atagül, çıkan ihanet haberleriyle ilgili, “Yazılanlar, çizilenler doğru değil. Biz gayet iyiyiz. Keyfimiz yerinde” dedi.

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