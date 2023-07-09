2016 yılında Neslihan Atagül ile nikâh masasına oturan Kadir Doğulu, geçen aylarda Alaçatı’da gittiği bir eğlence mekanında kadınlarla sarmaş dolaş görüntülenmişti. Çok konuşulan görüntülerin ardından boşanma iddiasıyla gündeme gelen çift, dün evliliklerinin 7’nci yılını kutladı.

Atagül ve Doğulu, birlikte çekildikleri fotoğraflarını Instagram’da paylaşarak duygularını dile getirdi.eslihan Atagül, eşi için “Tanrının bana verdiği en güzel hediye” dedi. Kadir Doğulu ise “Uğurlu 7. Gün gibi. Gece gibi. Nefes gibi. Su gibi… Seninle olmak. Her şey için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.