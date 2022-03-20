Hürriyet’ten Behlül Aydın Neslihan Atagül’ün hakkında derlediği yazısında şunları kaleme aldı:

Ekranların sevilen ismi Neslihan Atagül, henüz 8 yaşındayken oyunculuk hayalleri kurmaya başlamış. 13 yaşında Bilinmeyen Numaralar Servisi’nden bir ajansın numarasını alıp aramış, oyuncu olmak istediğini söylemiş. Olumlu yanıt alan oyuncu, annesiyle birlikte ajansın kapısını çalarak oyunculuğa giden yolda ilk adımı atmış.

Oyunculuk hayalinden hiç vazgeçmese de, Atagül bir dönem edebiyata merak sarmış ve edebiyat öğretmeni olmayı düşünmüş.

Dar gelirli bir ailede yetişen Neslihan Atagül’ün babası şoför, annesi ise ev hanımıymış.

Atagül’ün en büyük tutkusu çizme giymekmiş. Bu nedenle onu yazın bile çizmeyle görebilirsiniz.

Eşi Kadir Doğulu gibi doğa âşığı olan Atagül, kamp yapmayı çok seviyormuş.

Kahve, olmazsa olmazları arasındaymış ve sabahları espresso içmeden güne başlamazmış.

Birçok kişiye ürkütücü gelebilir ama Neslihan Atagül’ün en büyük hayali yetişkin bir aslana sarılmakmış! Belki bir gün bu hayali de gerçek olur…

Güzel oyuncunun klostrofobisi varmış. Kapalı alanda kalmaktan rahatsız oluyormuş.

Çoğu kadın gibi Neslihan Atagül de kuaförde vakit geçirmeyi ve alışverişe çıkmayı çok sevmiyormuş. Tişört, gömlek gibi parçaları da genellikle denemeden alırmış.

Yazı yazmayı seven oyuncunun, şiir ve düz yazılarını biriktirdiği not defterleri varmış.