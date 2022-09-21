Türkiye’nin en güzel kadınlarının seçildiği Miss Turkey 2022 yarışması sonuçlandı. 20 finalist birincilik için podyuma çıktı. Neşe Erberk‘in kızı Selin Erberk Gurdikyan dereceye girdi.

Neşe Erberk’in kızı Selin Gurdikyan Erberk, Miss Turkey Supranational seçildi.

1983’te Türkiye Güzeli seçilen eski manken, kızı için duygusal bir paylaşımda bulundu. Neşe Erberk, şunları söyledi: Benim biricik, hem kendisi hem ruhu güzel kızım. Miss Turkey yarışmasında üçüncülük tacını takıp Miss Supranational yarışmasında Türkiye’yi temsil etme hakkını kazandı.

Selinim, sahnede yürüyüşünle bir kuğu gibi güzel, konuşmanla da kendine güvenen, kültürlü, yardımsever, gururlu, örnek bir genç kız olarak herkesin gönlünü fethettin… Devamı yurt dışında inşallah…

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