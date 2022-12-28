Yılın en şanslıları diyebileceğimiz ”Nepo baby” ünlüler son zamanların en dikkat çekici konusu haline geldi. Nepotizm kavramından gelen bu tanımın yaygınlaşmasıyla sizin de aklınızda ‘Nepotizm ne demek?’ sorusu yankılanıyorsa yalnız değilsiniz. Her gün tanımlayamadığımız olaylar için yeni bir kelimeyle tanışıyoruz ve nepotizm de bunlardan sadece bir tanesi.

Nepotizm ne demek?

Tam olarak ‘akraba kayırma’ anlamına gelen bu nepotizm ünlüler dünyasındaki adaletsizliğe açıklık getiriyor. Özellikle son yıllarda moda sektörünün öne çıkan isimlerinin aileden şanslı olduğunu fark etmek çok da zor olmasa gerek. Hatta nepo bebekleri podyumlardan sosyal medyada üstünlük sağlayan bir güce sahip olmaları nedeniyle 2022 yılında çok daha sık karşınıza çıkmış olabilirler. Peki bunun sebebi nepo bebek olmaları mı yoksa kendi çabalarıyla yükselen başarı grafikleri mi? Kararı size bırakıyoruz.

İşte 2022 yılının ”nepo baby” ünlüleri!

Zoe Kravitz’in annesi oyuncu Lisa Bonet babası ise ünlü müzisyen Lenny Kravitz’dir.

Hailey Bieber

Brooklyn Beckham

Lily-Rose Depp

Lily Collins

Timothée Chalamet

Lori Harvey

Miley Cyrus

Lottie Moss

Kaia Gerber

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