Nejat İşler, önceki gün Beyoğlu’nda yer alan bir mekandan çıkarken objektiflere takıldı. Ayaküstü muhabirlerle sohbet eden oyuncu, “Film projem vardı, bitti. Şimdi tatil dönemindeyiz. Sonrasında da dizi devam edecek” dedi. Muhabirlerin “Aşk hayatınız nasıl gidiyor?” sorusunu “Şu anda iş var abi” diyerek yanıtsız bıraktı.

Basın mensuplarının “Sizi bu duruma getiren, böyle olmanıza neden olan geçmişte yaşadığınız Berrak Tüzünataç aşkı mı?” sorusu üzerine ise İşler “51 yaşındayım. Önümüzdeki mart emekli oluyorum. Öyle söyleyeyim. Kolay gelsin” dedi.