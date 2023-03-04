Nejat İşler, arkadaşlarıyla Cihangir’de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, bir mekanda oturup, saatlerce dostlarıyla sohbet etti.

Konuşmak istemeyen Nejat İşler, basın mensuplarının kendisini görüntülemelerinden de rahatsız oldu. Ardından kararını değiştiren İşler, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Oyuncu, “Arkadaşlar, depremden dolayı moralim çok bozuk. Deprem beni depresyona soktu. Madem bu kadar beklediniz fotoğraf da çekebilirsiniz. Daha sonra beklemez ve giderseniz sevinirim” şeklinde konuştu. Nejat İşler, ardından arkadaşlarıyla sohbet etmeye devam etti.