Geçtiğimiz haftalarda Yasak Elma dizisine katılan Nehir Erdoğan, eski partneri Emre Kızılırmak‘la Yasak Elma dizisinde buluştu.

2009 yılında yayınlanan Aşk Bir Hayal dizisiyle hala konuşulan ikili Nehir Erdoğan ve Emre Kızılırmak’ın Yasak Elma dizisinde henüz karşılıklı sahnesi yoktu. Ancak bu hafta yayınlanan yeni fragmanla birlikte sevilen ikiliyi yeniden birlikte izleyeceğimizin haberi duyuruldu.

Fragmanın ardından bazı sosyal medyada kullanıcıları ikili için, “Yıllar sonra yine aynı sahnedeler, birlikte görmek keyif verici olacak…” şeklinde yorumlarda bulunurken sevilen ikilinin sahnelerinin nasıl olacağı ise merak konusu haline geldi.

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