Herkese merhaba! Selam güzel insanlar! Melduş yine karşınızda! Yeni bir haftaya başladık. Yeni günlere gözlerimizi açıyoruz. Her yeni günde yeni insanlar tanıyoruz. Uyandığımız her gün içinde çok farklı duyguları aynı anda yaşıyoruz. Bazen, kabul edelim, beynimiz büyük bir duygu karmaşasına girmiyor değil. Bu da çok olası bir şey. Düşünsenize beş dakika önce gülüyorken belki kahkahalar eşliğinde beş dakika sonra sinirlenebiliyoruz birilerine….

Mesela sizlerde ya da yakın çevrenizde hiç “kendini iyi hissetmeme” durumu oluyor mu? Misal, siz veya çevrenizden biri “ya bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum ya da son zamanlarda kendimi kötü hissediyorum” gibi söylemlerde bulunuyor mu?

Ben bugün sizlerle içinde bulunduğumuz bu garip ruh hali hakkında konuşmak istiyorum! Hazırsak hadi başlayalım!

Mutsuzum ben dokunmayın!

Çoğu kişiden duyarız bu kendini iyi hissetmeme halini. Hatta bazen; “her şeyi var ama neden mutsuz?”, “yok ya kesin şımarıklıktandır”, “ay yok ne şımarıklığı ona resmen rahat batmış!” şeklinde ne yorumlar da yaparız değil mi! Hayatta yaşadığımız her şey keşke yorum yapma hızımıza yetişecek kadar kolay yollardan yürümüş olabilse. Bakın ben de keşke dedim az evvel…

Gümüş kaşık mı!

Hepimiz insanız. Az veya çok, kolay veya zor, acı veya tatlı sıkıntılar yaşarız, yaşadık, yaşıyoruz hatta yaşayacağız… Kimse ağzında doğduğu gümüş kaşığı sonsuza kadar ağzında tutarak yaşayamaz. O kaşık tüm zarafetine, ağırlığına ve görkemine rağmen ağızdan düşer ve sizi kendisini kullanmayı öğrenmeye zorlar. Bu sırada bocalarız, kaşığı düşürürüz, kirletiriz, kırarız… Rengini kullandıkça karartırız ardından bize nasıl parlatmamız gerektiğini öğretirler. Sonuçta insanız ve öğrenme dünyamız sonsuz, ufkumuz geniş….

Hepimiz insanız!

Hepimiz insanız. Kimimiz de hayatla çok erken yaşta tanışır. Çok erken yaşta büyümek zorunda kalır. Çok erken yıllarda ayaklarına, omurgasına ve bacaklarına kendi hayatını taşımak zorunda olduğunu öğretir. Çok küçük yaşta olgunlaşmak ve büyümek olmuştur görevi. Belki hiç çocuk olamadan geçmiştir o yaş aralığı ve tek bir oyun oynayamadan, tek bir oyuncak tutamadan yetişkin olmayı öğrenmek zorunda kalır yaşıtlarından farklı olarak.

Bir yolcu misali…

İnsan olma yolculuğu böyle işte. Herkesin yolu farklı, öğretileri farklı, hikayesi farklı, hayatı yaşamayı öğrenme şekli farklı, kendisine öğretilenler farklı, yolu farklı, o yolu yürümesi farklı, giysileri farklı, kültürü farklı, kaşık tutuş biçimi farklı, düşünceleri farklı, duyguları farklı, duygularını dışa vurumu farklı, sevmesi farklı, saygısı farklı, sevgisini gösterme şekli farklı, hayatı yaşaması farklı, keyfi farklı, keyiften anladıkları farklı, hayatı ve kendini tanıması farklı…

Bilinçaltı kodları!

Hayatı nasıl keşfettiğimiz hayat yolunu yürürken sağımızı ve solumuzu öğrenmemiz noktasında çok ama çok önemli bir rol oynuyor. Farkında olarak ya da olmayarak ama eş zamanlı olmak kaydıyla bilinç altımıza çok farklı hikayeler kodluyoruz. Bu kodlar zamanla şekillenerek bizimle birlikte büyümeye, yürüdüğümüz yolları bizimle yürümeye devam ederek olduğumuz noktaya geliyor. Ama nasıl? Biz hatırlamıyoruz belki çoğu yaşadığımızı ama karşımıza çıkan en ufak bir sorunda o sorunu karşılama şeklimiz sırasında hatırlatıyor kendisini işte… Çünkü bazı şeyler kendini farklı belli eder.

Neden iyi değilim?

Hep duyuyoruz ya hani “iyi değilim” söylemini ve farklı türevlerini. İşte bu iyi olmama, olamama durumu var ya hep bilinç altımıza kodlanan yaşanmışlıkların farklı versiyonlarıyla yüzleşmek zorunda kalmamızdan kaynaklanıyor. O sebeple çok duyuyor hatta kendimiz de kullanıyoruz fazlasıyla bu söylemi. İyi olmak istemiyoruz belli bir saatten sonra….

Çözüm?

Peki bu durum ne zamana kadar böyle devam edecek sizce? Bu iyi olmama, iyi hissetmeme durumunun bir çözümü yok mu? Çözümler aslında sorunlardan çok daha basittir sanılanın aksine. Asıl komplike olan nokta çözümü kabullenme ve kendi ritüellerimize empoze etme durumudur. Zaten bunu yapmayı başardığımız zaman yani yaşadığımız sorunları kabullenip o sorunların çözümlerine odaklandığımız zaman büyüyor ve olgunlaşıyoruz.

Evet güzel insanlar ben Melda Özen. Sizlerle bugün hepimizi yakından ilgilendiren “iyi olmama durumu” hakkında bir söyleşi yapmak istedim. Dilerim beğenmişsinizdir. Yorumlarınızı bekliyorum. Bana @officiallmeldaozen90 instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Hepinizi çok sevdiğim kadar sizler de kendinizi sevin lütfen.

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