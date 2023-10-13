Sabahları uyanır uyanmaz egzersiz yapanlar için, sabah egzersizinden hemen önce su içmenin gerçekten yararlı olup olmadığı merak edilen bir konudur. Uzmanlar, kahvaltıdan hemen önce su içmeyi bir alışkanlık haline getirmenin oldukça sağlıklı olduğu görüşünde. Özellikle vücudun uyku halindeyken kaybettiği enerjiyi kazanabilmesi ve hidrasyon için sabahları su içmenin ekstra önem taşıdığını bilmelisiniz.

İnsan vücudunun büyük bir ölçüsünün sudan oluştuğu herkesçe bilinen bir gerçek. Su içmek temel bir gerekliliktir ve susuzluğun uzun saatlerin ardından uyandıktan sonra daha belirgin hale geldiğini fark etmişsinizdir. Fitness eğitmenleri belirli egzersizler ve yoga pozisyonlarını uygulamadan önce yoğun miktarda sıvı tüketmenin bireyde rahatsızlık hissi oluşturabileceğini göz önünde bulundursa da, yalnızca bir bardak su ile böyle bir durumun yaşanma olasılığının oldukça düşük olduğu konusunda hemfikirler.

Su Modunuzu Yükseltir

Su, ruh halini iyileştirmede önemli bir rol oynar. Günü daha iyi karşılamaya yardımcı olacak bir sabah alışkanlığı arıyorsanız, güne bir bardak su ile başlamayı düşünebilirsiniz. Yeterli su alımı, zihinsel sağlıkla yakından ilişkilidir. Hafif bir susuzluk bile, çeşitli fizyolojik süreçlere olan önemi nedeniyle ruh halini önemli ölçüde etkileyebilir.

Ayrıca su tüketimi, beyin aktivitesi ve ruhani sağlık arasındaki bağlantıyı vurgulayan çalışmalar da bulunmaktadır. Örneğin İspanya’daki bir üniversite tarafından gerçekleştirilen bir araştırmaya göre, vücut ağırlığının %1 ila %2’sine karşılık gelen hafif susuzluğun kısa vadeli belleği, konsantrasyonu ve uyanıklığı olumsuz etkilediği tespit edilmiştir.

Su içmenin kilo verme konusunda yardımcı olduğuna dair bilimsel kanıtlar sınırlı olsa da, günlük yaşantınızda yeterli su alımını sürdürmek ve doğru zamanlamayı sağlamak, genel sağlığınız açısından oldukça faydalı olabilir. Ek olarak su tüketimi enerji harcamasını artırabilir ve daha sağlıklı bir diyetle ilişkilendirilebilir.

Yazı: Büşra Karalı