1- Partnerlerden biri ilişkiyi bitirmek isteyip, diğerinin istemediği bir senaryoda, istemeyen kişi bazen ne yazık ki ilişkinin tamamen bittiğini kabul edemeyebilir. İşte bu noktada biten ilişkiyi aşmak ve yola devam etmek zorlaşır, ihtimaller kafayı kurcalayıp ‘acaba yeniden bir araya gelebilir miyiz?’ sorusunu sık sık akıllara getirir ve aman dikkat bir süre sonra bu durum can sıkıcı bir obsesyona da dönüşebilir!

2- İlişki içinde yaşanan problemler esasında ilişkinin sonunu getiren şeyler olsa da, özellikle ayrılığın üzerinden belli bir süre geçince unutulabiliyor. Bu durumda ufak bir karşılaşmada alevlenen hislerle, bu problemler aslında o kadar da büyütülecek şeyler değilmiş gibi hissedilebiliyor. Ve sonucunda aslında bu sorunları zamanında büyüterek sonunuzu getirdiğinizi düşünüp bir pişmanlık dalgasına kapılabiliyorsunuz. Bu da beraberinde geçmişe duyulan derin özlemi getiriyor…

3- Özellikle ilişki bittikten sonra hayatınıza yeni birisi girmediyse ve bir süredir daha bireysel yaşıyorsanız, anlık gelen yalnızlık duygularıyla baş etmek sanıldığından daha da zor olabilir. Kontrol altına alınamayan tek başınalık hissinin neyle sonuçlandığı ise aşikar: Denenmişi denemek!

4- Aynı ofiste çalışmak, aynı okulda okumak, ortak arkadaş gruplarında yer almak gibi tatsız koşullar içinde olmak ne yazık ki ilişkiyi bitirip beyaz bir sayfa açmada engel haline gelebiliyor. Bir zamanlar hayat partnerin olan biriyle her gün aynı ortamda bulunmak, o kişiyi hatırlatacak şarkıları dinlemek, beraberken birlikte gittiğiniz mekanlara gitmeye devam etmek gibi küçük görünse de etkisi oldukça büyük olan etmenler; ne yazık ki yola devam etmeyi biraz zorlaştırıyor.

5- Bazen her şeyi geride bırakıp yeni maceralara yelken açmak istersiniz ama geçmişin peşinizi bırakmadığını görürsünüz. Eski partnerinizin fiziksel görünümünün, karakterinin ve huylarının yerini hiç kimsenin dolduramadığını düşünür ve bunu başlama ihtimali olan yeni ilişkinize de kıyaslamalarla yansıtırsınız.

6- Uzun bir ilişkinin bitiminin ardından flört etme, yeni insanlara tanışabilme yeteneklerinizin köreldiğini düşünebilirsiniz. Eski ilişkinizin ardından rahat hissettirmeyecek o konfor alanından çıkışı deneyimlemek istemeyip yapacağınız şey ise belli: Geçmişe dönüş!

Peki ne yapmalı?

1- Geçmiş ilişkiniz bitti çünkü bir sebebi vardı. Bunu unutmayıp bitme sebebi üzerine düşünmek, aynı hataları gelecekteki ilişkilerinizde yapmamak için analiz yapmak ve geliştirmek için çaba sarfetmek ama en önemlisi biricik kendinizle güzel bir ilişki kurmak çok önemli.

2- Unutulmamalı ki, siz kendinizi sevince gerçekten sevileceksiniz. Kendinizi sevmenize yardımcı olacak her ne varsa; spor yapmak, imaj değiştirmek… Yapın gitsin!

3- Arkadaş kalmak, özellikle de çok istekli bitirilmemiş ilişkilerde yapılabilecek en yanlış tercihlerden biri olabilir. Aksine, eski partnerde takılı kalmamak için eğer uygun ortam sağlanıyorsa denk gelmemeye çalışmak, onu anımsatacak şeylerden kurtulmak yapılabilecek en doğru şey olacaktır.

4- Geçmiş ilişkinizi karşılıklı olarak resmiyette bitirmiş olabilirsiniz ancak kendi içinizde bitirmek biraz zaman alabilir. İşte bu noktada sadece kendinizin okuyabileceği bir ayrılık mektubu yazarak mental olarak da ilişkiyi bitirmek, bu hisler hakkında güvendiğiniz bir dostunuzla konuşmak, terapi alarak daha sağlıklı ilerlemek sizler için basit ama etkili çözümler olabilir.

5- İlk etapta biraz kendinizi zorlamak zorunda kalsanız bile, buluşma tekliflerine açık olun!

6- Entelektüel olarak kendinizi geliştirmeniz, yeni bir dil öğrenmeye, resim yapmaya, yeni danslar öğrenmeye zaman ayırmanız sizi meşgul tutacak ve geçmişi daha az düşünmenize yarayacaktır. Deneyin ve görün!

7- Unutmayın ki bir şey bitiyorsa yepyeni ve güpgüzel başlangıçlar kapıda olduğundandır. Değişime evet deyin ve keyfini çıkarın!

Yazı: Beste Doğan